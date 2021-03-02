اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:42 ص
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ضعف أسعار السلع الأولية يضغط على الأسهم الأوروبية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:02 ص
ضعف أسعار السلع الأولية يضغط على الأسهم الأوروبية اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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انخفض مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أقوى جلسة له في أربعة أشهر أمس إذ تراجعت أسهم شركات التعدين والطاقة، ذات الثقل على المؤشر، على خلفية ضعف أسعار السلع الأولية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة متأثرا بتراجع الأسواق الآسيوية بعد أن عبرت أكبر هيئة منظمة لقطاعي البنوك والتأمين في الصين عن مخاوفها من مخاطر انفجار فقاعات في الأسواق الخارجية.

وهبطت أسهم شركات النفط الكبرى، رويال داتش شل وبي.بي وتوتال، ما بين واحد واثنين بالمئة مع انخفاض أسعار الخام وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين.

كما نزل قطاع النفط والغاز 1.4 بالمئة، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين 0.6 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركة هالو فريش الألمانية لتوصيل المأكولات، والتي ارتفعت لما يزيد على مثليها في العام الماضي، 4.6 بالمئة حتى في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن مبيعات أعلى من توقعات السوق في الربع الرابع.

 


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