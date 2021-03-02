ضبط 17 فردا أثناء محاولة هجرة غير شرعية إلى أمريكا داخل سيارة آيس كريم

كتب هيثم سلامة

في محاولة الهروب المتكرر والهجرة غير شرعية، عثرت قوات حماية الحدود الأمريكية ورجال الشرطة، 17 مهاجرا غير شرعيا يختبئون داخل شاحنة لبيع الأيس كريم في ولاية تكساس، وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية، إنهم لاحظوا مجموعة من الأفراد تدخل في عدة مركبات كانت تُستخدم كجزء من محاولة تهريب لنقل الأشخاص إلى مواقع أخرى في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لجريدة ديلى ميل البريطانية.

وأفاد التقرير، أن ضباط مكتب الجمارك وحماية الحدود من إدارة شرطة مدينة لاريدو وإدارة السلامة العامة في ولاية تكساس، أوقفوا سيارة يديرها مواطن أمريكى، واعتقلوا الشخص مع أحد الركاب وهو أيضًا مواطن أمريكى، فيما تأكدت عناصر حرس الحدود أن جميع الأشخاص داخل الجزء الخلفى من شاحنة الآيس كريم، كانوا جميعًا فى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، لذا اعتقلوهم.

ووفقًا لمكتب الجمارك وحماية الحدود، كان المهاجرون من مواطني دولة المكسيك وجواتيمالا، وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود، إن المهاجرين الذين لم يكونوا يرتدون معدات الحماية الشخصية، مثل الأقنعة، تلقوا رعاية طبية، وقالت وكالة الجمارك وحماية الحدود، فى بيان، "هذا مثال آخر على عدم احترام مهربي البشر لمن يستغلونهم من أجل الربح ، وعدم احترام المجتمعات التي يعيشون فيها".

ويشهد مكتب الجمارك وحماية الحدود ارتفاعًا مستمرًا في عمليات التوقيف والطرد والمرفضين والهاربين على طول الحدود الجنوبية الغربية التي يعود تاريخها إلى مايو 2020، حيث أفادت وكالة الهجرة الفيدرالية، عن تنفيذ 78323 مواجهة في يناير، وهو أعلى إجمالي منذ تسجيل 81777 مواجهة إنفاذ في يوليو 2019 تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وستسمح خطة الرئيس بايدن لإصلاح الهجرة تدريجياً لما لا يقل عن 26 ألف طالب لجوء بانتظار قرارات المحاكم داخل الولايات المتحدة، وسيُسمح لما يصل إلى 125000 مهاجر بتقديم التماسات لجوء خلال السنة المالية، بزيادة تزيد عن 8 أضعاف بعد أن خفض ترامب المستويات إلى أدنى مستوياتها التاريخية.