اليوم السابع
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ضبط اناء فخاري أثناء التنقيب عن الاثار بالاسكندرية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:43 م
ضبط اناء فخاري أثناء التنقيب عن الاثار بالاسكندرية حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم البحث والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم البحث والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات مباحث إدارة شرطة السياحة والآثار بالإسكندرية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالحفر والتنقيب خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام و مديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مسكن المتهم ، وأمكن ضبطه ، وكذا ضبط (7 أشخاص آخرين ، لأحدهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر والتنقيب بالمسكن المشار إليه ، وعثر على (حفر مستطيل الشكل بأبعاد 5م ×2م وعمق 10م تقريباً جزء منه مغمور بالمياة بداخله فتحة تودى لسرداب - إناء فخارى إسطوانى الشكل يشتبه فى أثريته - كمية من الأتربة والأحجار الناتجة عن أعمال الحفر – الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بالحفر خلسة بالمسكن المشار إليه بالإشتراك مع المتهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

 

 


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