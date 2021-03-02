صور.. بايدن يعقد قمة افتراضية مع نظيره المكسيكى

وكالات

عقد الرئيس الأمريكى جو بايدن قمة افتراضية، مع نظيره المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وذلك بحضور عدد من كبار مسئولى إدارته، وعلى رأسهم وزير الخارجية أنتونى بلينكن.

وتطرق الحديث إلى العديد من القضايا على رأسها، التعاون في مجال الهجرة وجهود التنمية المشتركة في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى والتعافي من كورونا والتعاون الاقتصادي.

وتعد القمة هى الثانية لبايدن منذ تنصيبه، حيث كانت القمة الأولى مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، يوم الثلاثاء الماضى.