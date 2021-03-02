اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:04 ص
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صور.. بايدن يعقد قمة افتراضية مع نظيره المكسيكى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:00 ص
صور.. بايدن يعقد قمة افتراضية مع نظيره المكسيكى بايدن وفريقه خلال قمة افتراضية مع الرئيس المكسيكى
وكالات

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عقد الرئيس الأمريكى جو بايدن قمة افتراضية، مع نظيره المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وذلك بحضور عدد من كبار مسئولى إدارته، وعلى رأسهم وزير الخارجية أنتونى بلينكن.

وتطرق الحديث إلى العديد من القضايا على رأسها، التعاون في مجال الهجرة وجهود التنمية المشتركة في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى والتعافي من كورونا والتعاون الاقتصادي.

وتعد القمة هى الثانية لبايدن منذ تنصيبه، حيث كانت القمة الأولى مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، يوم الثلاثاء الماضى.

الرئيس الأمريكى وفريقه مع الرئيس المكسيكى عبر الفيديو كونفرنس
الرئيس الأمريكى وفريقه مع الرئيس المكسيكى عبر الفيديو كونفرنس
بايدن ضاحكا خلال حديث نظيره المكسيكى.. إعجاب أم سخرية؟
بايدن ضاحكا خلال حديث نظيره المكسيكى
بايدن ووزير خارجيته
بايدن ووزير خارجيته
بايدن يستمع لنظيره المكسيكى
بايدن يستمع لنظيره المكسيكى
وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أحد الحضور فى الاجتماع الافتراضى
وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أحد الحضور فى الاجتماع الافتراضى

 


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الولايات المتحدة

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