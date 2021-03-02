"صحة كفر الشيخ": تغطية 97.3% من المستهدف فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كفر الشيخ - محمد سليمان

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنها تشيد بالفرق الطبية والمشرفين بما حققه من إنجاز في الحملة القومية في يومها الثالث، مؤكدة أنها ناقشت السلبيات والإيجابيات التي واجهت الفرق في اليوم الثالث، موجهة بمعالجة أى سلبيات لعدم تكرارها في الأيام القادمة .

وأضافت سوسن، في تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية قامت خلال اليوم بتطعيم 528928 طفلا من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 97.3%، مشيرة إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها 1150 فريقا، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، بالإضافة للفرق المتحركة التى تجوب المنازل والحضانات من شقة لشقة .

وقالت وكيل وزارة الصحة: جاءت المراكز الأربعة الأولى من حيث نسبة التغطية كالآتي إدارة الرياض الصحية في المركز الأول بنسبة تغطية 100% وتليها إدارة بيلا الصحية في المركز الثاني بنسبة تغطية 99% ثم ادارة الحامول الصحية في المركز الثالث بنسبة 99.2% وإدارة سيدي سالم الصحية المركز الثالث المكرر بنسبة 99.2% ثم إدارة كفر الشيخ الصحية في المركز الرابع بنسبة تغطية 97%.