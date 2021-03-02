اليوم السابع
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صحة سوهاج: تطعيم 86% من المستهدف بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:35 ص
صحة سوهاج: تطعيم 86% من المستهدف بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة الدكتورة كريمة حامد وكيل صحة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى المحافظة تمكنت من تطعيم 796101 طفل، وذلك بنسبة 86% من إجمالي 920557 طفلا مستهدفا، من سن يوم حتى 5 سنوات، حيث صرحت بذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وجاء ذلك خلال اجتماعها لتقييم أداء فرق تطعيم في الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، وبحضور الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد، مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتور عمرو العرشي، مسؤول التطعيمات والدكتور مصطفى والي، مشرف الوزارة، ومحمد ضيف مشرف الوزارة والفرق الإشرافية بالإدارات الصحية والمديرية.

ومن جانبها، شددت الدكتورة كريمة حامد، وكيل صحة سوهاج، على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء الحملة، وقدمت الشكر لجميع المشاركين بالحملة، ووجهت بضرورة تذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه عمل الفرق فورا.

جدير بالذكر، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال انطلقت يوم الأحد الماضي 28 فبراير وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس بالمجان، وتبدأ الفرق عملها من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وأنه تم زيادة عدد الفرق المشاركة ليصبح أكثر من 2600 فريق بجميع أنحاء المحافظة.


سوهاج

مديرية الصحة بسوهاج

شلل الأطفال

التطعيم ضد مرض شلل الاطفال

حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال

وكيل صحة سوهاج

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