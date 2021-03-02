اليوم السابع
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صحة الأقصر تناشد المواطنين بتطعيم أطفالهم بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:55 م
صحة الأقصر تناشد المواطنين بتطعيم أطفالهم بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى

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ناشدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، جميع المواطنين بسرعة تطعيم أطفالهم ضمن فعاليات الحملة القومية  ضد مرض شلل الأطفال حتي 5 سنوات هذا الأسبوع، حيث تؤكد صحه الاقصر أن هذه الجرعة تختلف عن جرعات الأيام السابقة والجرعات الروتينية المعتادة.

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم اطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع شوارع وميادين محافظه الأقصر، لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتي 5 سنوات، وذلك عبر جرعة فموية تنشيطية غاية في الأهمية، حيث بدأت الحمله القوميه عملها منذ يوم 28 من فبراير الماضى، ومن المقرر استمرارها حتي يوم الاربعاء 3 مارس 2021.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تتم الحملة في جميع الميادين والمراكز والوحدات ومكاتب الصحة وكذلك فرق متنقلة من شقة إلي شقة، حيث تدعو صحة الأقصر جميع الأهالي بضرورة سرعة التواصل مع أي من الفرق المتحركة أو الثابتة لتطعيم أطفالهم، وذلك نظراً لضرورة وأهميه هذه الجرعة لجميع الأطفال المنوط بهم الطعم.

كانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 8 ملايين و842 ألفا و150طفلًا بنسبة 52.9% منهم 6730 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك خلال اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان والتي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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الحملة-القومية-ضد-مرض-شلل-الأطفال-حتي-5-سنوات

 

الفرق-الصحية-تجوب-المنازل-لتطعيم-الاطفال
الفرق-الصحية-تجوب-المنازل-لتطعيم-الاطفال

 

تطعيم-الاطفال-فى-القوافل-المتحركة-بالاقصر
تطعيم-الاطفال-فى-القوافل-المتحركة-بالاقصر

 

جانب-من-تطعيم-أطفال-الأقصر-بالفرق-المتحركة
جانب-من-تطعيم-أطفال-الأقصر-بالفرق-المتحركة

 

جانب-من-تطعيم-الاطفال-بالحملة
جانب-من-تطعيم-الاطفال-بالحملة

 

جولات-لمتابعة-تطعيم-الأطفال-فى-الوحدات-الصحية
جولات-لمتابعة-تطعيم-الأطفال-فى-الوحدات-الصحية

 

زيارات-للمنازل-ضمن-الحملة-القومية-لتطعيم-الاطفال
زيارات-للمنازل-ضمن-الحملة-القومية-لتطعيم-الاطفال

 

فعاليات-الحملة-القومية-لتطعيم-الاطفال-بالاقصر
فعاليات-الحملة-القومية-لتطعيم-الاطفال-بالاقصر

 

الفرق-الصحية-تجوب-القرى-لتطعيم-الأطفال
الفرق-الصحية-تجوب-القرى-لتطعيم-الأطفال

 

 


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