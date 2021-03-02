صحة الأقصر تناشد المواطنين بتطعيم أطفالهم بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم اطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع شوارع وميادين محافظه الأقصر، لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتي 5 سنوات، وذلك عبر جرعة فموية تنشيطية غاية في الأهمية، حيث بدأت الحمله القوميه عملها منذ يوم 28 من فبراير الماضى، ومن المقرر استمرارها حتي يوم الاربعاء 3 مارس 2021.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تتم الحملة في جميع الميادين والمراكز والوحدات ومكاتب الصحة وكذلك فرق متنقلة من شقة إلي شقة، حيث تدعو صحة الأقصر جميع الأهالي بضرورة سرعة التواصل مع أي من الفرق المتحركة أو الثابتة لتطعيم أطفالهم، وذلك نظراً لضرورة وأهميه هذه الجرعة لجميع الأطفال المنوط بهم الطعم.

كانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 8 ملايين و842 ألفا و150طفلًا بنسبة 52.9% منهم 6730 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك خلال اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان والتي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



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جانب-من-تطعيم-الاطفال-بالحملة



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