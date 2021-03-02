وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذا الطلب هو الثالث من نوعه في اليابان.

جدير بالذكر أن اليابان بدأت حملة للتطعيم ضد كورونا بإعطاء لقاح "فايزر-بايونتيك" للعاملين في مستشفى بالعاصمة طوكيو، في وقت يحاول رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا التغلب على الصعاب لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.