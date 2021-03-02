شرطة جنوب أفريقيا تضبط 27 هيكلا عظميا لـ"أسود" قبل تهريبها خارج البلاد.. صور

كتب إيهاب محمد

داهمت شرطة جنوب إفريقيا، أحد المنازل بعد تلقيها بلاغًا مفاده أن 7000 عظمة لأسود قد جمعت بشكل خاص وجاهزة للتهريب إلى الخارج، وتبلغ قيمة الرفات المستخلصة من 27 أسدًا 4500 جنيه إسترلينى فى السوق السوداء، ويتم نقلها عادة إلى خارج البلاد في رحلات الشحن.



عظام

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل"، فإنه في كل عام يمكن بيع 800 هيكل عظمي للأسد في أفريقيا وشحنها إلى الخارج، لكن هذا لا يكفي لتلبية الطلب على العظام التي تحظى بتقدير كبير في الصين والشرق الأقصى، وقال متحدث باسم وحدة الجرائم الخطيرة، إنه بناءً على معلومات، تم مداهمة منطقة في كيمبتون بارك، كروجرسدورب بالقرب من جوهانسبرج.



أسد محبوس فى قفص

وقال المتحدث باسم الشرطة، الكابتن نديفوو مولامو: "لقد اعتقلنا رجلاً يبلغ من العمر 37 عامًا كان موجودًا فى العنوان وسيظهر أمام محكمة كروجرسدورب الابتدائية".



عظام الأسود

ويتمثل جزء مهم من تحقيق هوكس في اكتشاف المتورطين الآخرين في هذه القضية، ومن أين أتت جميع هذه الأسود؟ وكيف جاءت جميع هذه الأسود لموتها؟، وقال مصدر قريب من التحقيق: "لقد كان المشهد مروّعًا جدًا، ونعتقد أن هناك ما لا يقل عن 27 هيكلًا عظميًا كاملاً على الأقل، وقد يكون الرقم النهائي أعلى قليلاً".



عظام أسود

وتعتبر الأسود من الأنواع المهددة بالانقراض حيث يتبقى أقل من 20 ألفًا في البرية في إفريقيا، ومع النمور التي تعتبر عظامها هي الأكثر قيمة والتي أصبحت نادرة جدًا ، يتم استهداف الأسود الآن، ويقول التقرير "من الواضح أن هذا ليس شخصًا واحدًا يعمل بمفرده وهو جزء من حلقة تهريب أكبر ومنظم لعظام الأسد ونحتاج إلى العثور على الآخرين ومن أين أتت الأسود."