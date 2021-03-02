شاهد كيف غير مشروع عين الصيرة منطقة الفسطاط من مقلب قمامة لأفضل وجهة سياحية

كتب سيد الخلفاوى

رصد اليوم السابع أعمال تطوير مشروع عين الصيرة الجارى تنفيذه بمحيط المتحف القومى للحضارات، بمصر القديمة جنوب القاهرة، حيث قارب افتتاح المشروع الذى حول المنطقة من النقيض للنقيض بعد رفع المخلفات .

ويتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة‏63 فدانا، حيث يشمل تنفيذ ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 م طولي، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.‏

و يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1,5 فدان، وسورا خارجيا حول المشروع بطول 2400 م ، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع.‏

كما تضم مباني الخدمات الخاصة بالمشروع تنفيذ خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه‏العكرة لري المزروعات والمناطق المفتوحة، إضافة إلى محطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء، ومحطات كهرباء فرعية، كما تحدث الوزير عن البنية التحتية والمرافق، موضحا أنها تشمل شبكة ري للمناطق الخضراء، وشبكة حريق، وشبكة تغذية بالمياه، وأخرى للصرف الصحي، وشبكة للصرف المغطى للمياه الجوفية، ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة.‏