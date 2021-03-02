اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد كيف غير مشروع عين الصيرة منطقة الفسطاط من مقلب قمامة لأفضل وجهة سياحية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:04 م
شاهد كيف غير مشروع عين الصيرة منطقة الفسطاط من مقلب قمامة لأفضل وجهة سياحية عين الصيرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد اليوم السابع أعمال تطوير مشروع عين الصيرة الجارى تنفيذه بمحيط المتحف القومى للحضارات، بمصر القديمة جنوب القاهرة، حيث قارب افتتاح المشروع الذى حول المنطقة من النقيض للنقيض بعد رفع المخلفات .
 
ويتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة‏63 فدانا، حيث يشمل تنفيذ ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 م طولي، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.‏
 
 
و يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1,5 فدان، وسورا خارجيا حول المشروع بطول 2400 م ، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع.‏
  
كما تضم مباني الخدمات الخاصة بالمشروع تنفيذ خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه‏العكرة لري المزروعات والمناطق المفتوحة، إضافة إلى محطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء، ومحطات كهرباء فرعية، كما تحدث الوزير عن البنية التحتية والمرافق، موضحا أنها تشمل شبكة ري للمناطق الخضراء، وشبكة حريق، وشبكة تغذية بالمياه، وأخرى للصرف الصحي، وشبكة للصرف المغطى للمياه الجوفية، ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة.‏

القاهرة

عين الصيرة

بحيرة عين الصيرة

تطوير العشوائيات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطوير بحيرة عين الصيرة × أرقام ..ممشى سياحى بطول 2500 متر وجزيرة ‏استوائية ومسرح مكشوف.. و 10 نافورات عائمة ومضيئة.. رئيس الوزراء يؤكد نهدف لإعادة الرونق التاريخى والمظهر الحضارى للقاهرة .. صور

السبت، 13 فبراير 2021 04:37 م

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة

السبت، 13 فبراير 2021 03:23 م

شاهد بحيرة عين الصيرة بالقاهرة وكيف تحولت لمزار سياحى بعد تطويرها

الخميس، 21 يناير 2021 01:29 م

عين الصيرة بالقاهرة تتحول لمزار سياحى بعد تطويرها.. استكمال المسطحات الخضراء وبناء 6 مطاعم وكافيهات والافتتاح قريبا.. المشروع يغير واجهة متحف الحضارات ويرفع مستوى المعيشة بالفسطاط.. صور

الخميس، 21 يناير 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة