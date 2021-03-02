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شارع مصر بمحافظة بورسعيد.. مكان للترفيه والتنزه والمذاكرة.. فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:28 ص
شارع مصر بمحافظة بورسعيد.. مكان للترفيه والتنزه والمذاكرة.. فيديو شارع مصر ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أجري "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراَ، من شارع مصر بمحافظة بورسعيد، والذي تم إنشاؤه لما يقرب من عامين بنطاق أحياء العرب والمناخ.

ويضم شارع مصر، عدد كبير من الأكشاك الخاصة بالمشاريع الشبابية من مأكولات ومشروبات، ويقع بالقرب من شاطئ بورسعيد وحديقة المنتزه من جهة أخري.

خصصت المحافظة، أماكن كثيرة للجلوس بالشارع مما جعله مكان للتنزه والترفيه، وأيضاً تلقي المعلومات من خلال المذاكرة بين الطلبة وبعضهم البعض.

 

حديقة المنتزه بجوار شارع مصر
حديقة المنتزه بجوار شارع مصر

 

جانب اخر من شارع مصر
جانب اخر من شارع مصر

 

جانب من شارع مصر
جانب من شارع مصر

 

شارع مصر ببورسعيد
شارع مصر ببورسعيد

 

شارع مصر بمحافظة بورسعيد
شارع مصر بمحافظة بورسعيد

 


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