اليوم السابع
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سواق الخير .. "خالد" خصص التاكسى لنقل مرضى الغسيل الكلوى بالسويس

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:43 م
سواق الخير .. "خالد" خصص التاكسى لنقل مرضى الغسيل الكلوى بالسويس خالد سائق تاكسى الخير
السويس- سيد نون

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لم يشغله المال أو أقساط سيارة التاكسي، وفضل الخير على أى شيء أخر، وقام إلى اليوم بالتاكسى بتوصيل أكثر من 100 مريض فشل كلوى مجانا، إلى ومن المستشفيات بمحافظة السويس.

تاكسى الخير بالسويس ، قام خالد الباشا الذى يقوده بوضع ملفات عليا بها أرقام تليفونات يدعوا من خلاله مرضى الفشل الكلوى أن يتصلوا به فى أى وقت من اليوم ، لتوصيلهم إلى المستشفيات أو توصيلهم من المستشفيات إلى منازلهم.

المواطنون بمحافظة السويس، عبر مواقع التواصل الاجتماعى عبروا عن شكرهم للشباب المشارك فى مبادرة تاكسى الخير .

زملاء خالد من سائقى التاكسى بالسويس قاموا أيضا بالاشتراك فى عمل الخير بعد تزايد الأعداد من المواطنين الذين يطلبون توصلهم للمستشفى .

وقال خالد الباشا، سائق تاكسى الخير، إننا نؤكد على شيء هام أن الخير هو الأبقى ، ولذلك فضلت أنا وزملائى أن نقوم بتوصيل كل مرضى الفشل الكلوى إلى المستشفيات مجانا، لان هذا هو الأبقى وليس المال، وربنا يبارك لنا من اجل هذا الخير.

وأكد خالد، اننا ندعو كل مرضى الفشل الكلوى أن يقوموا فى أى وقت من اليوم بالاتصال بنا من أجل توصيلهم، وسيجد وأننا معهم دائما بدون أى تردد.

 

تاكسى الخير بالسويس (1)
تاكسى الخير بالسويس 

 

تاكسى الخير بالسويس (2)
تاكسى الخير بالسويس 

 

تاكسى الخير بالسويس (3)
خالد سائق تاكسى الخير بالسويس 

 

 


تاكسى الخير

السويس

محافظة السويس

توصيل مرضى الفشل الكلوى

سائقى تاكسى الخير

خالد سائق تاكسى الخير

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