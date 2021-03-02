اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير بلجيكا بالقاهرة: أحب تدين المصريين وخفة دمهم.. وعدم تذوقى للملوخية فضيحة..فيديو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:23 م
سفير بلجيكا بالقاهرة: أحب تدين المصريين وخفة دمهم.. وعدم تذوقى للملوخية فضيحة..فيديو سفير بلجيكا
كتبت: هناء أبو العز تصوير: عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبر فرانسوا كورنيه إلزيوس، سفير بلجيكا في مصر والسودان، عن سعادته لتواجده في القاهرة، التي كان قد زارها من قبل 30 سنة، وأحبها من أول نظرة.
 
 
وصف سفير بلجيكا، مصر بأنها جميلة، معجبًا بخفة دم المصريين، وصمودهم أمام كل الأزمات، وودهم الشديد مع بعض، قائلًا: أحببت في المصريين أنهم يقبلون بعضهم كثيرًا، ويقضون أوقات مرحلة وينظمون الحفلات، والمصريون شعب متدين وهذا يعجبنى.
 
وقال دى إلزيوس، إنه أحب مسجد ابن طولون، وكنيسة القديس أبو سرجة، وله فيها ذكريات جميلة تشعره دائمًا بالطمأنينة والروحانية، والآمان.
 
وعن الطعام المصرى قال السفير البلجيكى مازحًا: الطعام المصرى يجعل السفير سمينا، وهو جيد، لم أتذوق الملوخية بعد وهى فضيحة، ولكن لم يكن لدى الفرصة ولكن تذوقت الكثير وهى جيدة.
 
وأضاف فرانسوا: أنا أتحدث العربية، ولكنها صعبة لغير الناطقين بها، وأحصل على بعض الدروس فيها ، ولدى بعض الكتب العربية للتعلم منها، وأحاول دراستها ساعة يوميًا، ولكن لهذه اللحظة ليس لدى القدرة الكافية على تكوين جمل.
 

سفير بلجيكا

مسجد ابن طولون

كنيسة القديس أبو سرجة

سفير بلجيكا بالقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير بلجيكا فى حوار شامل لـ"اليوم السابع": إصلاحات الرئيس السيسى كلمة السر وراء الاستقرار الاقتصادى والسياسى.. وهذه قصة "كوبرى إمبابة" فى تاريخ علاقتنا مع مصر.. جهود مصر لحل أزمات المنطقة محل تقدير

الإثنين، 01 مارس 2021 06:30 م

سفير بلجيكا بالقاهرة يزور مشروع متحف قناة السويس العالمى .. صور وفيديو

الأحد، 28 فبراير 2021 04:16 م

وزيرة التعاون الدولى تختتم مشاركاتها فى مؤتمرى مبادرة مستقبل الاستثمار و"دافوس".. وتلتقى سفراء بلجيكا وفرنسا والرئيس التنفيذى لجنرال إلكتريك.. وفاينانشيال تايمز تنشر مقالها حول "التعافى الأخضر".. فيديو

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة