سفير بلجيكا بالقاهرة: أحب تدين المصريين وخفة دمهم.. وعدم تذوقى للملوخية فضيحة..فيديو

كتبت: هناء أبو العز تصوير: عمرو مصطفى

عبر فرانسوا كورنيه إلزيوس، سفير بلجيكا في مصر والسودان، عن سعادته لتواجده في القاهرة، التي كان قد زارها من قبل 30 سنة، وأحبها من أول نظرة.

وصف سفير بلجيكا، مصر بأنها جميلة، معجبًا بخفة دم المصريين، وصمودهم أمام كل الأزمات، وودهم الشديد مع بعض، قائلًا: أحببت في المصريين أنهم يقبلون بعضهم كثيرًا، ويقضون أوقات مرحلة وينظمون الحفلات، والمصريون شعب متدين وهذا يعجبنى.

وقال دى إلزيوس، إنه أحب مسجد ابن طولون، وكنيسة القديس أبو سرجة، وله فيها ذكريات جميلة تشعره دائمًا بالطمأنينة والروحانية، والآمان.

وعن الطعام المصرى قال السفير البلجيكى مازحًا: الطعام المصرى يجعل السفير سمينا، وهو جيد، لم أتذوق الملوخية بعد وهى فضيحة، ولكن لم يكن لدى الفرصة ولكن تذوقت الكثير وهى جيدة.

وأضاف فرانسوا: أنا أتحدث العربية، ولكنها صعبة لغير الناطقين بها، وأحصل على بعض الدروس فيها ، ولدى بعض الكتب العربية للتعلم منها، وأحاول دراستها ساعة يوميًا، ولكن لهذه اللحظة ليس لدى القدرة الكافية على تكوين جمل.