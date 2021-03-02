سفارة الولايات المتحدة بالسعودية تدعو الحوثيين لوقف هجماتهم ضد المدنيين

كتب سمير حسنى

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، هجوم الحوثيين أمس على منطقة جازان، والذى أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر : "تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الدفاع المدني في المملكة قال إن مقذوفا عسكريا أطلقته "عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران" سقط في مدينة جازان فأصاب 5 مدنيين، بينهم 3 مدنيين ومقيمان من اليمن.

وقالت الوكالة نقلا عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن المصابين تعرضوا "لإصابات متوسطة نتيجة تطاير شظايا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات وثلاث مركبات مدنية بأضرار مادية".