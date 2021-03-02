اليوم السابع
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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-3-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:58 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-3-2021 أمام الجنيه المصرى الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.95 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل 48.96 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.74 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع.

وعالميا، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات اليوم الثلاثاء في حين تراجعت العملات عالية المخاطر، إذ دفعت مخاوف من ارتفاع عائدات السندات المستثمرين للعودة لأصول الملاذ الآمن.

وأثار ارتفاع العائدات القلق في الأسواق في الأسابيع الأخيرة ويخشى المتعاملون أن التعافي الاقتصادي من تأثير كوفيد-19 إلى جانب التحفيز المالي قد يتسببان في قفزة للتضخم حين تنتهي إجراءات العزل نتيجة الطلب الاستهلاكي الكامن.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.74  جنيه للشراء.

52.08  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

48.95  جنيه للشراء .

52.14  جنيه للبيع .

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

48.89  جنيه للشراء.

52.03  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 

51.76  جنيه للشراء.

52.20  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

48.95  جنيه للشراء.

52.20  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

48.97  جنيه للشراء.

52.14  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

48.63  جنيه للشراء.

52.20  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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