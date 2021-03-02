سجن فنزويلية باعت طفلها بـ"مليون بيزو" عبر الشبكة العنكبوتية

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "بولسو" الإسبانية، إن المحكمة الفنزويلية فى أجوازول، كاسانارى، بفنزويلا، أصدرت قرارا بالقبض على ديل كارمن سيرانو نهاية الأسبوع الماضى لارتكابها جريمة الإتجار بالأطفال والمراهقين، وباعت طفلها مقابل مليون بيزو عن طريق الشبكات الاجتماعية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المرأة الفنزويلية التى تدعى يليانا ديل كارمن توفار ، 24 عاما، تفاوضت على مولودها الجديد لبيعه عبر الانترنت، وأوضحت أن هذه المرأة الفنزويلية وصلت إلى يوبال قبل نحو 3 أسابيع وهي حامل، وأنه في 14 فبراير أنجبت في منزل في حي الرمانسو، ومن هناك تم نقلها إلى مستشفى Orinoquia الإقليمي مع طفلها، مع رجل ادعى أنه والد الطفل المزعوم.

تم التعرف على الرجل على أنه إدوين جيلاردو أجريدو كوريا الذي ، وفقًا للتحقيق ، كان سيتفاوض على شراء الطفل بمليون بيزو ، من خلال الشبكات الاجتماعية.

وأكد القاضي سيزار سالسيدو، إجراء التأمين الخاص بالمرأة الشابة، وقال إن هناك أدلة كافية لإثبات أن الأم تفاوضت على مولودها الجديد، حيث أنها بعد خروجها من المستنشفى كشفت التحقيقات وشهادات من الجيرات والمقربين من المرأة الفنزويلية، عادت بدون طفلها والرجل إلى المنزل، حيث أنها أكدت لهم أن ابنها مات أثناء الولادة، على الرغم من أن المستشفى أكدت أن مولودها لا يزال على قيد الحياة، وخرج مع والديه .

واعترفت المرأة، بأنها لا تريد إنجاب المزيد من الأطفال، ولهذا قررت بيعها لزوجين مثليين تم اعتراضهما في بلدة صغيرة، عندما كانت تسافر في سيارة .

وأكد القاضي سالسيدو أن أجريدو كوريا اعتقل أيضًا بسبب تشجيعه جرائم "الاتجار بالأطفال والمراهقين والحصول على وثائق عامة مزورة وقمع وتغيير الحالة المدنية".

وقال القاضي لوسائل الإعلام المحلية، إن المتهم مسؤول "يعمل كسكرتير للمحكمة البلدية المنحلة لبلدية سان ماتيو" في بوياكا ، وتم نقله إلى هذه المدينة.