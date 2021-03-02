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ساركوزى: مستعد للذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإثبات براءتى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:49 م
ساركوزى: مستعد للذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإثبات براءتى ساركوزى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، عن استعداده للذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإثبات براءته، بعد إدانته بتهم الفساد من قبل القضاء الفرنسي يوم أمس الاثنين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الرئيس الفرنسي الأسبق: لقد استأنفت القرار القضائي، وربما سأضطر لمواصلة هذه المعركة حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيكون ذلك مؤلما بالنسبة لي أن أضطر إلى إدانة بلدي، لكنني مستعد لذلك لأن هذا سيكون ثمن الديمقراطية.

ولفت الرئيس الفرنسي الأسبق إلى أنه لن يترشح للرئاسة في عام 2022 لكنه سيعلن تأييد مرشح في الوقت المناسب.

وتلقى الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى ضربة سياسية ومعنوية قاسية من شأنها وضع حد لمستقبله السياسى، فى حال عدم استئنافه الحكم، وليس معروفا بعد ما إذا كان سيلجأ إلى محكمة الاستئناف فى محاولة لإلغاء حكم محكمة الجزاء، التى أصدرت المحكمة حكمها الذى يتمثل فى إدانة الرئيس السابق فى جريمتى الفساد واستغلال النفوذ وقضت المحكمة بسجن الرئيس السابق ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، ولن يدخل ساركوزى السجن رغم هذا الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة فى فرنسا للأحكام التى تزيد عن سنتين.


ساركوزي

فرنسا

حكم قضائى

المحكمه الاوروبيه

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