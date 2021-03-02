زى النهارده.. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة بقضية "العائدون من ليبيا"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، وتحديدا فى عام 2016، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة النيابة العامة فى جلسة محاكمة 16 متهمًا، بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتى استهل ممثل النيابة مرافعته قائلا، إن المتهم الأول استأمنته الدولة على أحد دور العبادة بشبرا الخيمة، فقام المتهم باستقطاب المتهمين وأقنعهم باستباحة دماء المصريين وأموالهم، وبث المتهم فكره الضال فى نفوس باقى المتهمين، وقد حمل السلاح وانضم لجماعة تابعة للقاعدة فى ليبيا.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهم الأول اتخذ من مسكن المتهم أنور عبد الله فى شبرا الخيمة مكانا لعقد اجتماعاتهم، والمتهمون تدربوا على فك الأسلحة النارية وكيفية تصنيع العبوات الناسفة، وكيفية إعداد العبوات المتفجرة.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهم الأول كون جماعة تستبيح دماء الحاكم والمحكومين، فكلف المتهم الثانى مصطفى عبد الوهاب بإدخال أسلحة للبلاد عبر الحدود مع دولة ليبيا، وبذلك قد اكتملت جماعة السوء لترويع الآمنين من أجل الدمار والخراب، وأرد الله أن يرد كيدهم فى نحورهم.