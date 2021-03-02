روسيا: جارى العمل على عقد لقاء دولى حول أفغانستان فى موسكو

كتب أحمد عرفة

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية الأفغانية، ضمير كابولوف، أن العمل جارى على عقد لقاء دولي حول أفغانستان في موسكو.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى شأن التسوية الأفغانية أن روسيا تتعاون مع شركائها الدوليين في إعداد اللقاء، لافتا إلى أن الحديث يدور عن اجتماع جديد لدول "الثلاثية" المعنية بالتسوية في أفغانستان (روسيا، الولايات المتحدة، الصين)، بمشاركة باكستان وربما إيران.

وتابع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى شأن التسوية الأفغانية أن موسكو تعول على إمكانية عقد مثل هذا اللقاء "في المستقبل القريب".