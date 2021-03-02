رويترز

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 10565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 1277 حالة في موسكو، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و268215.

كما سجلت روسيا 441 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 86896.

وكانت قد أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، أن حدود روسيا مع الدول الأخرى ستفتح تدريجيا مع تحسن الوضع الصحي، مضيفة أنه لا يمكن التنبؤ بموعد حدوث ذلك.