روسيا: أى عقوبات أمريكية بسبب نافالنى ستؤدى لتدهور العلاقات وسنرد بالمثل

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن أي عقوبات أمريكية جديدة بسبب أسلوب التعامل مع المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني لن تحقق هدفها ولن تؤدي إلا إلى زيادة الاضطرابات في العلاقات المتوترة بالفعل.

وتوقع مصدران أمريكيان مطلعان على الأمر أن تعلن واشنطن اليوم على أقرب تقدير إجراءات لمعاقبة موسكو على تسميم نافالني. وينفي الكرملين أي دور له في مرض نافالني العام الماضي ويقول إنه لم يطلع على أي أدلة تؤكد تسميمه.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم إن موسكو سترد بالمثل على أي عقوبات أمريكية جديدة بسبب نافالني.