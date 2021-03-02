اليوم السابع
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رفع تراكمات القمامة بأبوصير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور بالجيزة.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:31 ص
رفع تراكمات القمامة بأبوصير وأبو النمرس وتطهير مصرف عزبة مدكور بالجيزة.. صور رفع تراكمات القمامة
كتب على عبد الرحمن

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وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة لحل الشكوى التى عرضها أعضاء مجلس النواب عن أبوصير وابو النمرس بالجيزة بشأن انتشار القمامة والمخالفات فى هاتين المنطقتين وأيضا مصرف عزبة مدكور.
 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية للمحافظين بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة لحل مشكلات القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع.
 
وعلى الفور تم التواصل مع أجهزة محافظة الجيزة لفحص الشكوى وبدء إجراءات ازالة التراكمات، ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بقيام إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة مع رؤساء المراكز بالإشراف على عملية رفع المخلفات وتطهير المصرف على مدار اليوم وفى خلال 3 أيام عمل تم الانتهاء من رفع التراكمات و تطهير جزء كبير من المصرف .

وكانت محافظة الجيزة شددت على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والعربات ومحطات المناولة للتأكد من رفع كفاءة منظومة النظافة.

كما أكدت المحافظة أنه دائم الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين موجهاً بالحل الفورى لها.

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مصرف عزبة مدكور

تطهير مصرف عزبة مدكور

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أبو النمرس

عزبة مدكور

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