رسوم متحركة تبرز أهمية فتح النوافذ بالفصول لمنع انتشار كورونا بالمدارس

كتبت فاطمة خليل

صممت صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع الخبراء، رسوما متحركة تحاكي تدفق الفيروس التاجي في فصل دراسي نموذجي في مدرسة عامة بمدينة نيويورك، في سيناريوهات مختلفة مع تهوية محسنة بشكل متزايد، حيث تبرز الرسوم أهمية وجود تهوية جيدة للفصول الدراسية.

The CDC is urging schools to reopen as soon as possible, but questions of proper ventilation remain.



The New York Times worked with experts to understand the simple steps schools can take to reduce coronavirus exposure in the classroom. https://t.co/d6Bxeow2vX — The New York Times (@nytimes) February 28, 2021

أولا ً في هذا المثال، النوافذ مغلقة حتى مع التباعد الاجتماعي وارتداء القناع، تُظهر الرسوم المتحركة كيف أن أنفاس الطلاب لا تزال تدور في الفصل، وفقا لموقع "إنسايدر".



قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه في هذه الحالة، حوالي 3٪ من الهواء الذي يتنفسه كل شخص يتم استنشاقه من قبل شخص آخر.

ثانياً قامت التايمز بنمذجة ما يمكن أن يحدث إذا كان هناك طالب مصاب في الفصل الدراسي.



إذا لم يكن هناك هواء نقي في الغرفة، يتراكم أنفاس الطالب المصاب في الغرفة، كما يوضح هذا الرسم:

في هذه الحالة يكون تركيز الفيروس في الهواء عالياً كما يتضح من اللون الأحمر الغامق للخطوط في الرسم أعلاه.

The CDC is urging schools to reopen as soon as possible, but questions of proper ventilation remain.



The New York Times worked with experts to understand the simple steps schools can take to reduce coronavirus exposure in the classroom. https://t.co/d6Bxeow2vX — The New York Times (@nytimes) February 28, 2021

قال جوزيف ألين، أحد الخبراء الذين عملوا في الرسوم المتحركة ، لصحيفة The Times ، على الرغم من أنه ليس من الواضح مقدار التعرض للفيروس المطلوب لإصابة شخص ما حتى الآن ، فإن "التعرض هو وظيفة التركيز والوقت".

على هذا النحو، يبدو من المنطقي أنه كلما زاد تركيز الفيروس في الهواء وكلما زاد تعرض الأشخاص غير المصابين للفيروس ، زاد احتمال إصابتهم في النهاية.

ثالثاً إذا فتحت نافذة، فهذه قصة مختلفة يستمر الفيروس في الانتشار لكنه لا يتراكم بنفس القدر:



ثم عرضت التايمز ما يمكن أن يحدث إذا تم نفخ الهواء في الفصل باستخدام مروحة ومرشح جسيمات عالي الكفاءة (HEPA).

The CDC is urging schools to reopen as soon as possible, but questions of proper ventilation remain.



The New York Times worked with experts to understand the simple steps schools can take to reduce coronavirus exposure in the classroom. https://t.co/d6Bxeow2vX — The New York Times (@nytimes) February 28, 2021

كانت النتائج أفضل ، كما هو موضح أدناه ، حيث ساعدت المروحة في نشر الجزيئات في الهواء:

اقترح الخبراء أن أفضل مزيج هو وجود جهاز لتنقية الهواء في الغرفة بالإضافة إلى مروحة لتجديد الهواء .

إن جعل المروحة تسحب الهواء خارج الغرفة ، بدلاً من الداخل ، يعني أن الهواء يمتص بعيدًا عن الشخص المصاب ، بدلاً من توجيهه من الشخص المصاب نحو شخص غير مصاب.

تأتي الرسوم المتحركة في التايمز في الوقت الذي تشير فيه الدراسات بشكل متزايد إلى أن المدارس يجب أن تكون آمنة لاستئناف التعلم الشخصي ، إذا تم اتباع الاحتياطات الصحيحة - مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة.

لا يبدو أن الأطفال يمرضون من COVID-19 مثل البالغين. وفقًا لمراكز الأمراض والوقاية منها ، توفي أقل من 250 طفلاً بسبب COVID-19 في الولايات المتحدة ، مقارنة بأكثر من 500000 حالة وفاة في المجموع.

The CDC is urging schools to reopen as soon as possible, but questions of proper ventilation remain.



The New York Times worked with experts to understand the simple steps schools can take to reduce coronavirus exposure in the classroom. https://t.co/d6Bxeow2vX — The New York Times (@nytimes) February 28, 2021

أعيد افتتاح بعض المدارس المتوسطة في مدينة نيويورك للمرة الأولى منذ الوباء يوم الخميس الماضي ، حيث قام 62 ألف طالب من الصف السادس إلى الثامن بإعادة تشغيل مزيج من التعلم الشخصي والتعلم عن بعد ، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيويورك.

وفقًا لقواعد العودة إلى المدرسة الصارمة في المدينة ، من المتوقع أن يجلس الطلاب على مكاتب تفصل بينها ستة أقدام ويرتدون أقنعة من القماش في الفصل ، حسبما ذكرت صحيفة The Times. وقالت الصحيفة إن المدينة تفرض أيضًا فتح نافذة واحدة على الأقل في الفصول الدراسية.