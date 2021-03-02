اليوم السابع
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رئيس وزراء السودان يوجه بالتحضير الجيد لـ "مؤتمر باريس"

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:02 ص
رئيس وزراء السودان يوجه بالتحضير الجيد لـ "مؤتمر باريس" رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ

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وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بضرورة الإعداد الجيد وإحكام التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات لمشاركة السودان في "مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني"، المُقرر انعقاده في منتصف مايو القادم، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع المساهمات والمشروعات والبرامج المقدمة للمؤتمر في إطار أولويات الحكومة الانتقالية الخمس، وهى: الاقتصاد، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية وقضايا الانتقال الديموقراطي. 
وترأس حمدوك الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس، حيث أكد الاجتماع أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية لضمان نجاح المؤتمر، الذي يُعتبر تدشينًا لعودة السودان للتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، بعد نجاح تجربة مؤتمري أصدقاء السودان، و شركاء السودان ببرلين.
ويهدُف مؤتمر باريس لجذب الاستثمارات الدولية خصوصًا بعد حذف اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، والزخم الجديد بعد إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق سلام السودان.
كما تم الاتفاق على أن تتضمن المشاريع التي سيقدمها السودان في مؤتمر باريس محاور الزراعة والثروة الحيوانية بما يعزز التوجه الوطني لمسألة القيمة المُضافة لموارد السودان في هذا المحاور، بالإضافة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتعدين.


السودان

عبد الله حمدوك

مؤتمر باريس لدعم السودان

الاقتصاد السودانى

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