رئيس مدينة فاقوس: إنارة أعمدة الإنارة العمومية بعزبة العساكرة

الشرقية - إيمان مهنى

قال عبادة محمد رئيس مدينة فاقوس بالشرقية، إنه قام على رأس لجنة لمعاينة أعمدة الإنارة العمومية بعزبة العساكرة، وتقرر تركيب لمبات وعمل عوازل لها .

جاء ذلك فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع"، استجابة لما نشرته صحافة مواطن بشأن شكوى القارئ أحمد إبراهيم الصادق، المقيم فى عزبة العساكرة إكياد القبلية مركز فاقوس فى محافظة الشرقية، بخصوص تهالك أعمدة الكهرباء بعزبة، موضحا أن الأهالى يعانون من وجود عمود كهربائى متهالك فى منتصف الشارع، والذى يعوق حركة السير ويعرض حياتهم المارة للخطر، مناشدا بضرورة تغيير أعمدة الكهرباء حفاظا على أرواح الأهالى.

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عبادة محمد رئيس مدينة فاقوس بالشرقية



اعمدة الانارة