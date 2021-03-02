رئيس مدينة القصير يتفقد مشروعات التطوير والرصف.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

رافق اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، جنوب مدينة البحر الأحمر، أعضاء اللجنة المكلفة بالمرور على أعمال التطوير ومشروعات الرصف لشوارع المدينة، وتفقد احياء المدينة.

وأكد رئيس مدينة القصير، فى بيان له، أن اللجنة تفقدت بعض الشوارع التى تم رصفها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية تضمنت رصف العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية، كذلك تم المرور على بعض الطرق بحى التقوى، والشارع الخلفى لخزانات تكديس المياه ( الكرنك) وأحد الشوارع المتفرعة من ميدان الأزهر ومنطقة شنيشن والمستعمرة وسوق القصير الجديد

وأضاف رئيس مدينة القصير، أن أعمال اللجنة تستهدف حصر الأسواق والمواقف الرسمية والعشوائية بربوع مدن المحافظة، مؤكدا انها كذلك تفقدت اللجنة سوق الخضار والموقف الإقليمى لسيارات الأجرة، وتم حصر الطرق التى تم رصفها متضمنة الاطوال وكذا أسماء الشوارع.

رافق اللجنة مدير المتابعة الميدانية ومدير الإدارة الهندسية وبعض موظفى التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية ومهندسى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبحر الأحمر.



جولة لجنة التنمية بشوارع القصير



لجنة التنمية تتفقد بعض الاحياء بالقصير