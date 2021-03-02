رئيس مدينة الشلاتين يبحث مع أصحاب المخابز رفع كفاءتها وتوفير خبز مطابق للمواصفات

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أصحاب المخابز بالمدينة لمتابعة منظومة الخبز بالمدينة، والعمل على رفع كفاءة ونظافة المخابز وتوفير رغيف الخبز للمواطنين طبقا للمواصفات المقررة.

وناقش رئيس المدينة مع أصحاب المخابز الموضوعات المرتبطة بإنتاج رغيف خبز صالح للاستخدام للمواطنين طبقا للمواصفات الموضوعة، كما ناقش المواصفات الرسمية لرغيف الخبز من حيث "حجم الرغيف، ووزنه والتسوية الكاملة، والخميره المستخدمة، ودرجة ملوحة الماء المستخدم فى العجين.

كما ناقش معدات آلات العجن، والتطهير اليومى للخزانات المستخدمة لتخزين المياه، والتأكيد على الشهادة الصحية للعاملين بالمخبز، ورفع كفاءة المبنى الخاص بالمخبز، أسلوب تجفيف الخبز المنتج وفرد الرغيف، والنظافة اليومية خارج وداخل المخبز، وتوقيت توزيع الخبز من الساعة السادسة وليس قبل ذلك.

وأكد رئيس مدينة الشلاتين، على أصحاب المخابز أن بخلاف المرور اليومى بواسطة اللجنة المشكلة لوزن الخبز ومراجعة حالته يوميا، سيتم مرور يومى لمتابعة باقى النقاط التى ورد ذكرها فى الاجتماع.

كما أكد أن سيتم توقيع عقوبة على المخالفين تصل إلى إغلاق المخبز وتحويله إلى مخبز آخر يلتزم بالمواصفات، حضر الاجتماع مندوب من قسم الشرطة، والإدارة الصحية، ومندوب عن الحماية المدنية، سكرتير المدينة وقد حضر كل أصحاب ومسئولى المخابز بالمدينة.