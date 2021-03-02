اليوم السابع
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رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:41 ص
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور جولة رئيس جامعة مطروح بلجان امتحانات كلية التربية
مطروح - حسن مشالى

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تفقد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم، الثلاثاء، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التربية، للعام الجامعى 2020/2021، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بكليات الجامعة، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للإجابة، وتوفير الجو المناسب لآداء الامتحان فى أريحية، داعيًا الطلاب لضرورة الثقة بالنفس، واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.

وإطمأن النجار على تواجد الأساتذة والمراقبين ، وكذلك تأمين أعمال وسير الامتحانات بهدوء دون أي  مشاكل، بالإضافة لتوفير الإجراءات والتدابير الاحترازية ، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، مراعاة التباعد الاجتماعي ، وإرتداء الكمامات الطبية، وتطبيق كافة الخطوات الوقائية ، وذلك فى إطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات .

رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات (1)
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات بكلية التربية ويتحدث لأحد الطالبات

 

رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات (2)
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات ويتحدث مع الطلاب

 

رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات (3)
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات

 


مطروح

رئيس جامعة مطروح

جامعة مطروح

امتحانات الفصل الدراسى الاول

رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات

امتحانات كلية التربية بجامعة مطروح

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