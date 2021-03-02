رئيس جامعة طنطا يبحث مع منسقى "حياة كريمة" سبل التعاون لتنفيذ المبادرة

الغربية _ عادل ضرة

استقبل الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الثلاثاء، أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" فى الغربية، بحضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي للجامعة، والدكتورة زينب سامى، المنسق العام بالغربية، وعبدالوهاب الحضرى وهبه الشرقاوى "منسق مساعد" ، والدكتور محمد النويهى وحنان الجندى.

وأكد رئيس جامعة طنطا، دعمه المطلق لمبادرة "حياة كريمة" والتى تعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقري والنجوع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف مثمنا جهود القيادة السياسية الحكيمة فى تنفيذ عديد المبادرات الرائعة على أرض الواقع فى جميع المناحى.

وأضاف الدكتور محمود زكى، حرص جامعة طنطا على الاستثمار الأمثل لإمكاناتها وتعظيم قدراتها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل محافظة الغربية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وغيرها.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة تنسيق الجهود، وتحديد الأدوار والمسئوليات المشتركة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى الغربية والجهات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يضمن تنفيذ المبادرة وبلورة رسالتها في صورة محاور عمل فعلية قابلة للتنفيذ.

من جانبهم، استعرض أعضاء مؤسسة حياة كريمة فى الغربية جانب من أنشطة المؤسسة فى قرى مركز زفتى، وطرح عديد الأفكار ومحاور العمل ومناقشة آليات التعاون المشترك مع جامعة طنطا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ومنها قرى محافظة الغربية.