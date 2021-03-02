رئيس جامعة طنطا: إعادة هيكلة الصناديق الخاصة ودعم منظومة الشمول المالى



وأكد رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لتطوير منظومة الشمول المالى بالجامعة وإتمام مشروع التحول الرقمى ورقمنة خدمات التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات ودعم البنية التحتية التكنولوجية بمواصفات عالمية، وتقديم كافة التعاملات الخدمية والتعليمية والتدريبية إلكترونيا.



أضاف الدكتور محمود زكى، أنه يسعى أيضًا إلى رقمنة مستشفيات طنطا الجامعية وزيادة قدرتها الاستيعابية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى بمحافظات الدلتا، وميكنة مشروع العلاج على نفقة الدولة وتطوير العيادات الخارجية.

أضاف الدكتور محمود زكى، أنه يسعى أيضًا إلى رقمنة مستشفيات طنطا الجامعية وزيادة قدرتها الاستيعابية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى بمحافظات الدلتا، وميكنة مشروع العلاج على نفقة الدولة وتطوير العيادات الخارجية.