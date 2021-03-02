رئيس جامعة بنى سويف يلتقى أعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، أعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بحضور وكلاء الكلية والدكتورة حنان سليمان الأستاذ بالكلية والعميد السابق وعضو مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من اللقاء هو مناقشة القضايا التى تهم أعضاء هيئة التدريس والعمل على توفير أفضل أجواء للعملية التعليمية.

وأشار الدكتور منصور إلى أن إدارة الجامعة على أتم استعداد لسماع المقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ليتم دراستها باعتبارها على رأس أولوياته، مضيفاً أن الجامعة تسعى دائما لتطوير منظومة التعليم.