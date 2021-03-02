اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف يلتقى أعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:00 م
رئيس جامعة بنى سويف يلتقى أعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، أعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بحضور وكلاء الكلية والدكتورة حنان سليمان الأستاذ بالكلية والعميد السابق وعضو مجلس الشيوخ.

 

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من اللقاء هو مناقشة القضايا التى تهم أعضاء هيئة التدريس والعمل على توفير أفضل أجواء للعملية التعليمية.

 

وأشار الدكتور منصور إلى أن إدارة الجامعة على أتم استعداد لسماع المقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ليتم دراستها باعتبارها على رأس أولوياته، مضيفاً أن الجامعة تسعى دائما لتطوير منظومة التعليم.


رئيس جامعة بنى سويف

علوم بنى سويف

جامعة بنى سويف

كليات جامعة بنى سويف

مجلس الشيوخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة