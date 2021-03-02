اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الزراعة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:07 م
رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الزراعة رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الامتحانات
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ونائباه الدكتورة نانسى أسعد لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، لجان امتحانات كلية الزراعة ، وكان فى استقبالهم الدكتور أيمن حافظ عيسى عميد كلية الزراعة ، الدكتور ابراهيم حسينى درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور إلهام غنيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، على الخولى مدير عام الكلية والسيد ماهر مدير شئون العاملين  .

وتابع رئيس الجامعة، تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرها مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة، لضمان سلامة جميع القائمين على أعمال الامتحانات.

واطمأن  مبارك، على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.


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