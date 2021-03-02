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رئيس إيران يبلغ ماكرون فى اتصال هاتفى رفضه التفاوض على الاتفاق النووى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:51 م
رئيس إيران يبلغ ماكرون فى اتصال هاتفى رفضه التفاوض على الاتفاق النووى حسن روحانى
كتب أحمد عرفة

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أبلغ حسن روحانى رئيس إيران، نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى اتصال هاتفى رفضه التفاوض على الاتفاق النووى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقال الرئيس الإيرانى لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الاتفاق النووى مع بلاده غير قابل لإعادة التفاوض، والطريق الوحيد لإعادة إحيائه هو رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، موضحا أن الاتفاق النووى اتفاق دولى متعدد الجوانب وأطرافه معروفون ومسجلون ضمن القرار 2231.

 

وأضاف حسن روحانى، أن إضاعة فرص الحفاظ على الاتفاق وإعادة إحيائه ستضع الجميع أمام ظروف أكثر صعوبة، قائلا: "خفض طهران التزاماتها فى الاتفاق النووى ناجم عن انسحاب واشنطن وعجز الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها".

 

وأكد الرئيس الإيرانى استعداد بلاده للعدول عن خفض التزاماتها فور تنفيذ الطرف المقابل تعهداته، لافتا إلى أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى مستمرا.


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