رئيس أوكرانيا: لدينا عدد كاف من جرعات لقاح كورونا لتطعيم جميع الراغبين هذا العام

كييف /أ ش أ/

أكد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستؤمن عددًا كافيًا من جرعات لقاح "كورونا"، فى سبيل توفيره لجميع الراغبين فى الحصول عليه فى وقت مبكر من هذا العام.

وشدد زيلينسكي، فى تصريحاته التى أوردتها وكالة أنباء (يونيان) الأوكرانية، على أن "عدد اللقاحات بشكل عام سيكون كافيًا لإتمام عملية التطعيم ضد فيروس كورونا للجميع هذا العام".

يُشار إلى أن الرئيس الأوكرانى حصل اليوم، فى دونباس، جنبًا إلى جنب مع الجنود والمسعفين العسكريين، على لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا".

وأوضح بقوله: "أُظهر من خلال حصولى على اللقاح

أن التطعيم مهم وضرورى وآمن تمامًا".. داعيًا المواطنين إلى عدم الخوف والقلق من التطعيم وعدم تصديق أكاذيب بعض السياسيين الأوكرانيين، التى تنتشر بشكل أسرع من أى عدوى، وتشكل خطرًا على صحة الجميع، بحسب قوله.

وأشار الرئيس إلى أن لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" قد تمت الموافقة عليه للاستخدام فى عشرات البلدان، ولا سيما فى الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبى ، وكذلك فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.