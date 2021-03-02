دفن جثة شاب توفى غرقًا فى نهر النيل بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب غرق فى نهر النيل بالجيزة بعدما تمكنت الأجهزة قوات الإنقاذ من انتشال جثمانه.

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل منذ 6 أيام، بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل، بشارع البحر الأعظم، بدائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية مقيم بالعمرانية، وخلال تنزهه بصحبة أصدقائه غرق بنهر النيل.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث 6 أيام، حتى تم العثور على جثته صباح اليوم الثلاثاء، وانتشالها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.