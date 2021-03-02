دراسة للإحصاء تؤكد أغلب محافظات الجمهورية سجلت إصابات صغيرة للأجانب أثناء كورونا

كتب: مدحت عادل

رصدت دراسة حديثة، تطور إصابة الأجانب في مصر منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات في مصر نحو 353 إصابة فقط، وأن أغلب المحافظات سجلت أعدادا صغيرة جدا من إصابات الأجانب، باستثناء محافظة أسوان التي شهدت زيادة في الأعداد في الأسبوع العاشر والحادي عشر.

وقالت الدراسة، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن أغلب المحافظات التي ظهر بها إصابات للأجانب كان نمط السلسة بها مستقر في نهاية الموجة الأولى وبداية الموجة الثانية، فيما عدا محافظة القاهرة القاهرة والإسكندرية والشرقية والجيزة، حيث شهدت هذه المحافظات ارتفاع في أعداد إصابات الأجانب في الموجة الثانية مقارنة بنهاية الموجة الأولى.

وكشفت الدراسة، تراجع ترتيب مصر مقارنة بأكبر الدول تسجيلا لعدد الإصابات خلال الموجة الثانية من كورونا، حيث احتلت مصر المرتبة الـ56 على مستوى العالم حتى تاريخ 21 من نوفمبر بعدد إصابات 112.3 ألف حالة إصابة، في حين احتلت المرتبة الـ64 على مستوى العالم حتى يوم 29 من ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد مصابي الفيروس بها حوالى 135 ألف مصابا، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عبى مستوى العالم خلال هاتين الموجتين.

وبمقارنة وضع مصر بأكبر الدول في نسبة المصابين بالفيروس إلى عدد السكان، فقد احتلت مصر المرتبة 146 على مستوى العالم في نسبة المصابين بالفيروس إلى عدد سكانها حتى 21 نوفمبر الماضي، بنسبة 0.1%، مقابل دولة أندورا التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 7.9%، فين حين احتلت مصر المرتبة 149 على مستوى العالم بنسبة 0.13% مقارنة بدولة أندورا التي تقع في المرتبة الأولى على مستوى العالم بنسبة 10.2%.