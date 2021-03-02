اليوم السابع
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خطة لغسيل شبكات مياه محافظة المنوفية خلال مارس 2021

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:51 م
خطة لغسيل شبكات مياه محافظة المنوفية خلال مارس 2021 محطة مياه شرب - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة، خلال شهر مارس الحالى، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى، مؤكداً أنه نظرًا لأعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض "شلل الأطفال" تم تأجيل أعمال الغسيل المحددة بجدول الغسيل الدورى بكافة مناطق المحافظة حتى يوم الخميس 4 مارس.

وأكد رئيس الشركة، فى بيان له، أنه تم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة، بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة، أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياه يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب على رقم 01220906668 .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالاستمرار فى عمل الصيانة الدورية اللازمة طبقاً للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف نطاق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.


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