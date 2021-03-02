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خطة "الكهرباء" لتطوير قرى "حياة كريمة" بتكلفة 24 مليار جنيه فى المرحلة الأولى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:00 ص
خطة "الكهرباء" لتطوير قرى "حياة كريمة" بتكلفة 24 مليار جنيه فى المرحلة الأولى مبادرة حياة كريمة صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

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تستهدف مبادرة "حياة كريمة" النهوض وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتشارك وزارة الكهرباء فى المبادرة عبر خطة متكاملة يتم تنفيذها على 3 مراحل لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.

ونرصد أبرز ما جاء بخطة الوزارة لتطوير قرى "حياة كريمة"، والجهود التى تمت، حسب ما استعرضته الوزارة أمام مجلس النواب:

- يستهدف تحسين الشبكات الكهربائية  فى 150 مركزا.  

- تكلفة تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، قد تصل إلى 66 مليار جنيه.

- المرحلة الأولى تشمل51 مركزا بتكلفه تصل إلى 24 مليار جنيه.

- سيتم توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات. 

- زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية .

- استبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك.

- يستهدف وضع 8 آلاف محول كهرباء، و13 ألف كشك كهرباء

- شملت المرحلة الأولى 6 مراكز بمحافظة البحيرة و4 فى محافظة قنا.

- كما ضمت 5 مراكز بالمنيا و 7 مراكز بأسيوط . 

- تم الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء بـ6 قرى من الأكثر فقرا بـ21 مليونا .


الحكومه

حياه كريمه

البنيه التحتية

المبانى الحكوميه

المستشفيات

الكهرباء

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