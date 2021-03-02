خامنئى: التخصيب من احتياجات إيران وما تحتاجه البلاد اليوم وفى المستقبل ستناله

كتب أحمد عرفة

نشر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ، إن التخصيب من احتياجات إيران وما تحتاجه البلاد اليوم وفي المستقبل ستناله، متابعا: بالتأكيد لن نسمح لأي شخص بإكراه أو ترهيب إيران في هذا الصدد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف المرشد الأعلى في إيران، أنهم – أي الغرب - يريدون إجبار إيران على التراجع، لكن إيران لن تتراجع، مستطردا أنه عندما ينتهي النفط سيصبح من الشائع استخدام الطاقة النووية التي هي أنظف وأرخص في الإنتاج.

وأوضح المرشد الأعلى في إيران، أن عملية الإثراء لا يمكن أن تبدأ في ذلك الوقت بل إيران تحتاج أن تبدأ في ذلك اليوم، لافتا إلى أن الغرب المتغطرس يريد أن تعتمد إيران عليهم في اليوم الذي تحتاج فيه للطاقة النووية.

وقال علي خامنئي إن الغرب يأخذ براميل وبراميل من النفط الآن بسعر منخفض ومع ذلك لا يزال يطالب بالمزيد، مستطردا: إذا كانوا يملكون النفط وأردنا شراءه يبيعونه لنا في زجاجات بأسعار مرتفعة، ويريدون فعل ذلك بالطاقة النووية لا التخصيب من احتياجاتنا.