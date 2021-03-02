"حياة كريمة" تصل كوم الزهير بأبو قرقاص.. والأهالى: "قريتنا هتطور ".. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

قرية كوم الزهير التابعة لمركز أبو قرقاص، تستعد لاستقبال مبادرة حياة كريمة، التى سيتم تنفيذها فى 47 قرية بالمركز، ضمن 192 قرية على مستوى المحافظة لتحقيق أحلام الأهالى فى توفير الخدمات، من صرف صحى ومركز شباب وردم المصرف وإنشاء مكتب بريد.

وقال على محمد أحد أهالى القرية، إنه تم عقد حوارات مجتمعية لسماع مطالب الأهالى فى مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن أهم المطالب هو الصرف الصحى، وكذلك مكتب بريد خاصة أن الأهالى يعانون معاناة شديدة بسبب عدم وجود مكتب بريد بها وتضطر للذهاب مسافات بعيدة علينا .

فيما قال ربيع خلف إن مبادرة حياة كريمة ستغير حياتنا بالفعل وسوف تلبى جميع احتياجاتنا من صرف وصحة وتعليم، وهذا كل ما نتمناه ولا نملك سوى أن نقول للرئيس شكرا على اهتمامك بنا.

أما محسب محمد غريب أحد أهالى القرية قال إن ردم المصرف يعد واحدا من المطالب المهمة لأنه ينقل الأمراض كذلك الصرف الصحى هو أحد أهم المطالب.

وأضاف: "علمنا أن مبادرة حياة كريمة سوف توفر لنا حياة كريمة من خلال توفير مستشفى صحى يليق بأبناء القرية وتوفير الأطباء والمستلزمات الطبية وهذا واحد من المطالب الهامة لأهالى القرية حتى لا نضطر للذهاب إلى مركز أبو قرقاص" .

ولفت قائلا إن العمل بدأ بالفعل فى بعض القرى المجاورة ونحن لا نستطيع التعبير عن سعادتنا بمبادرة حياة كريمة والتى ستغير حياتنا .

أما بدر هلال أحد أبناء القرية قال أنا واحد من الشباب أود القول أن مبادرة حياة كريمه حاجة عظيمه جدا، وربنا يخلى الريس ونقول له أعانك الله علينا، وأضاف أن مركز الشباب بالقرية مطلب شبابى خاصة أن الدولة تهتم كثيرا بالشباب.



