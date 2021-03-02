حكم لقاء منية سمنود وشباب بدواى يحرر محضرا ضد المدرب وحارس المرمى بسبب التعدى عليه

الدقهلية - شريف الديب

حرر أحمد لطفى، حكم مباراة منية سمنود وشباب بدواى بمحافظة الدقهلية، محضرا ضد مدرب فريق شباب بدواى، وحارس المرمى، ومساعد المدرب بعد تعديهم عليه بالسب والشتم بالضرب أثناء مبارة كرة القدم فى القسم الثالث، حمل رقم 1407 لسنه 2021 مركز شرطه أجا ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بأن حضر لديوان شرطه مركز اجا ، المدعو أحمد لطفى إبراهيم محمد 32 سنة أخصائى النشاط الرياضى بكلية العلوم جامعة المنصورة، وقائم بالتحكيم بين فريقى كرة القدم منية سمنود ، وشباب بدواى فى دورى الدرجة الثالثة، و مقيم بندر دكرنس، والذى فاز الفريق الأول على الثانى بنتيجة 2-1 على ملعب مركز شباب منية سمنود.

وطلب الحكم إثبات حالة لقيام أعضاء الفريق الفنى لشباب بدواى ، وكل من رئيس قطاع الناشئين، وحارس مرمى الفريق ، ومساعد المدرب، ومدرب الفريق، بالتعدى علية أثناء المباراة بالسب والشتم .

وبسؤاله عن عدم إثبات ذلك عقب انتهاء المباراة ، قرر بأنه كان لم يرغب فى ذلك، إلا أنه عقب مراجعة رؤسائه ، وعرض الأمر عليهم ، طلبوا منه التوجه لمركز الشرطة لإثبات حالة المباراة.

يذكر أن المباريات تمت فى ظل الخدمات الأمنيه المعينة ، وتحرر عن ذلك .