حركة النهضة تواصل التصعيد وتعلن لرئيس الحكومة "المشيشي" في مواجهة رئيس الجمهورية

كتب أحمد عرفة

أعلنت حركة النهضة أنها ستواصل دعمها لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في مواجهة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أقرت حركة النهضة الإخوانية فى تونس بتجاوزات ضد صحفيين فى تظاهرات السبت معتذرة عنها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى ظل الأزمة السياسية الكبيرة التى تعيشها تونس جراء الخلاف السياسى بين قيس سعيد رئيس الدولة من جانب ورئيس الحكومة ومن خلفة "النهضة" من جانب آخر، انتفض الصحفيون والإعلاميون على وقع الاعتداءات التى طالت عددا منهم خلال المسيرة التى دعت لها حركة النهضة فى تونس، السبت، حيث خرجت مسيرتان الأولى شارك فيها أنصار حركة "النهضة" ورفعتا شعار "الدفاع عن الشرعية والبرلمان"، فيما انطلقت مظاهرة أخرى مضادة دعا إليها حزب "العمال" اليسارى و"اتحاد القوى الشبابية" تنديدا بما وصف "عبث المنظومة القائمة" خلال السنوات العشر الأخيرة ومسؤوليتها عن الأزمات المختلفة فى البلاد.