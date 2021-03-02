حجز قضية مكوجي قتل ربة منزل لسرقتها بالسيدة زينب للحكم فى 29 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، قضية المكوجى المتهم بقتل مواطنة لسرقتها في السيدة زينب جلسة 29 مارس الجارى للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم، بقتل المجنى عليها، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها لسرقتها لمروره بضائقة مالية، ونفاذاً لمخططه الإجرامي توجه لمسكنها بعد تيقنه من تواجدها بمفردها، وما إن ظفر بها حتي أنقض علي رقبتها وخنقها قاصدا من ذلك قتلها، ففقدت الوعي ثم قام بتكبيلها بقطع من القماش ولفها حول رقبتها وقام بخنقها حتي تيقن من وفاتها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بوضع النار عمدا في مسكن المجني عليها، بأن قام بإيصال بعض محتويات المسكن بمصدر لهب مكشوف فاندلعت النيران وأتت علي محتويات المسكن، كما قام المتهم بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها بأن استولي عليه عقب قتلها.