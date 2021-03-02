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حبس 4 متهمين بترويج الحشيش فى مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:12 م
حبس 4 متهمين بترويج الحشيش فى مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 4 متهمين بترويج مخدر الحشيش بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين.

وكان ضباط قسم شرطة بدر، تمكنوا من ضبط 4 أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالى 5000 جنيه، وبمناقشتهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب غير المشروع منها وهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 


تجارة المخدرات

ترويج الحشيش

نيابة بدر

اخبار الحوادث

قسم شرطة بدر

الاتجار فى المواد المخدرة

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