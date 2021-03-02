حبس عاطل 4 أيام لحيازته 200 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربه من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

علي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين وألقي القبض عليه، أثناء استقلاله سيارة بطريق مطروح الأسكندرية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 200 طربه من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات، قرر بحيازته بقصد الاتجار بها علي عملائه والسيارة مستخدمه في نقلها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.