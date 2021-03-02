اليوم السابع
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جيروزاليم بوست: إصابة 5 ضباط من شرطة الاحتلال أثناء محاولتهم اعتقال فلسطينيين

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:48 ص
جيروزاليم بوست: إصابة 5 ضباط من شرطة الاحتلال أثناء محاولتهم اعتقال فلسطينيين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن خمسة ضباط من شرطة حرس الحدود أصيبوا بجروح طفيفة خلال اضطرابات اندلعت أثناء محاولتهم اعتقال فلسطينيين يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة في حي العيسوية في القدس الشرقية الليلة الماضية. 

وأوضحت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أن المشتبه بهم أطلقوا الألعاب النارية، ورشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه الضباط  الذين ردوا بأساليب تفريق أعمال الشغب، مضيفا أنه تم نقل اثنين من الضباط إلى مركز طبي لتلقي العلاج، بينما عولج الثلاثة الآخرون في مكان الحادث.

وفى سياق متصل شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من جنين، وفلسطينيين اثنين من بيت لحم، و3 فلسطينيين من رام الله، وآخر من الخليل. 

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من طولكرم، و3 فلسطينيين من نابلس، بالإضافة إلى اعتقال 3 آخرين من القدس.

 

 


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