جولة لرئيس المحلة بقرى المركز لتفقد مشروعات الرصف والصرف الصحى.. صور

الغربية _ عادل ضرة

أجرى اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، جولة بقرى المركز شارك لتفقد طريق ميت السراج محلة القصب الذي يتم رصفه، وكذلك متابعة أعمال المعاينة لمقر مركز الشباب والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية بميت الليت هاشم، وذلك لإقامة ملعب جديد تابع لمركز الشباب مع تطوير الوحدة البيطرية والجمعية الزراعية، كما تم متابعة أعمال الهيئة القومية لمشروع الصرف الصحي بنطاق الوحدة المحلية لدمرو والشهيدى وبحث مشكلة الصرف الواقعة منشيه طنباره.

ووجه رئيس المدينة خلال الجولة متابعة الأعمال القائمة بطريق طنبارة منشية طنبارة وطالب بضرورة إحلال بعض خطوط الصرف والتحويلات للمناطق التي بها مشاكل مع تغطيتها بالرمال.

وفي نطاق الوحدة المحلية لقرية محلة أبو على تابع مشروع الصرف الصحى بقرية بطينة وقد وجه خلال الجولة بسرعة تغطية بيارات الصرف الجديدة، وكلف بعمل رفع مساحي لإحدى قطع الأراضي إمكانية إقامة فصول ملحقة للتعليم أساسي وكذلك حصر قطع أراضي أملاك الدولة لاستخدامها.



جولة رئيس المحلة لتفقد مشروعات الرصف والصرف الصحى



جولة رئيس المحلة لتفقد مشروعات الرصف والصرف الصحى



جانب من الجولة