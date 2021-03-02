اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:42 م
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تنفيذ 608 حكماً قضائيا متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:20 م
تنفيذ 608 حكماً قضائيا متنوعاً خلال حملة لمديرية أمن أسوان مديرية أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، برئاسة العقيد محمد الدخيلى، من تنفيذ 608 حكماً متنوعاً، اليوم، الثلاثاء، خلال حملة تنفيذ أحكام، بتوجيهات اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 608 حكماً متنوعاً شملت، 125 حكم حبس جزئي، و22 حكم حبس مستأنف، و301 أحكام غرامات، و158 أحكام المخالفات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 

 

 


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