تنفيذ 1070 حكما قضائيا وضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى، وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، منها بندقية خرطوش عيار 12، و" 5 " قطعه سلاح أبيض، بإجمالى 6 قطع سلاح متنوعة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات "3" تذكرة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالى "9" جرام، و"6" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "15" جرام، ومبلغ مالي "220" جنية هاتف محمول حيازة عامل، مقيم مركز البلينا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص " 2 " شقة مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات، وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من ضبط " 3 " أحكام متنوعة، في مجال مكافحة جرائم الأحداث تم ضبط " 13 " قضية استغلال الأطفال في أعمال التسول "تسول وتدخين داخل المواصلات العامة، وعدم ارتداء كمامة، وتنفيذ حكم جناية، وتنفيذ حكم حبس، وتنفيذ حكم غرامات.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ "1070" حكما، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية 394 مخالفة مرورية، وجار الاستمرار في حملات مماثلة.