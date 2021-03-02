تناول 5 وجبات من الخضار والفاكهة يوميا يقلل خطر الوفاة من السرطان

ندى سليم

قالت دراسة صادرة عن كلية الطب بجامعة هارفارد، إن تناول 5 وجبات من الفاكهة والخضراوات يوميا قد يخفض خطر الوفاة الناتجة عن السرطان والعديد من الأمراض، نظرا للفوائد الصحية التي يحصل عليها الأشخاص من مصادر الفاكهة، طبقا لما نشر في موقع انسايدر.

وأكد الباحثون أن تناول الفاكهة والخضراوات بشكل يومي ليس مفيدًا لصحتك العامة فحسب، بل إن نتائج الدراسة توصلت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبتين من الفاكهة وثلاث حصص من الخضار يوميًا لديهم خطر أقل للوفاة من أمراض معينة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا لديهم مخاطر أقل للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي ، مقارنة بغيرهم.

وأكد الباحثون أن تناول أكثر من خمس حصص من الفاكهة والخضراوات لم يقدم فوائد كبيرة مقارنة بتناول خمس حصص.

واعتمد الباحثون على مجموعتين من البيانات الأولى تتضمن دراسة على أكثر من 100000 شخص والأخرى تضمنت 26 دراسة شملت ما يقرب من مليوني شخص، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن أن الخضار الورقية مثل اللفت والحمضيات مثل التوت لها فوائد صحية أكثر مقارنة بالخضراوات النشوية، في الوقت نفسه، لم يتم ربط البازلاء والذرة وعصائر الفاكهة والبطاطس بانخفاض خطر الموت، مع ضرورة تجنب الأطعمة البيضاء مثل البطاطا البيضاء.

على الرغم من الفوائد الصحية التي تأتي من تناول الفاكهة والخضراوات ، فإن واحدًا فقط من كل 10 بالغين يأكل العدد الموصى به من الحصص ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.